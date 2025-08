Betrug aufgeflogen: „Benko-Schmäh“ am Wörthersee

Der Anklagevortrag von Staatsanwältin Sarah Ofner beim Prozessauftakt am Klagenfurter Landesgericht weckt sofort Erinnerungen an Österreichs größten Wirtschaftskrimi: Denn wie René Benko soll auch ein 47-Jähriger in Kärnten mit dem Schmäh des faktischen Geschäftsführers und des eingesetzten Strohmannes mit Bauprojekten großen Schaden angerichtet haben.