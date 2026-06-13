Drei Schwerverletzte bei nächtlichem Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzner Landesstraße im Gemeindegebiet von Paternion sind in der Nacht auf Samstag fünf junge Menschen verletzt worden.
Samstag, kurz vor 3 Uhr morgens, kam es im Bezirk Spittal an der Drau zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Fünf junge Menschen waren mit einem Pkw auf der Kreuzner Landesstraße im Gemeindegebiet von Paternion unterwegs, als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Lenker und Beifahrer leicht verletzt
„Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 50 Metern auf den Rädern zum Stillstand“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Der 17-jährige Lenker sowie ein ebenfalls 17-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Drei weitere Insassen im Alter von 20, 18 und 17 Jahren erlitten schwere Verletzungen.
„Die Verletzten wurden nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach bzw. Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht“, so die Landespolizeidirektion. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen auch 25 Florianis der freiwilligen Feuerwehr Feistritz an der Drau und Kreuzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.