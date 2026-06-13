Drei Schwerverletzte bei nächtlichem Unfall

Lenker und Beifahrer leicht verletzt

„Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 50 Metern auf den Rädern zum Stillstand“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Der 17-jährige Lenker sowie ein ebenfalls 17-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Drei weitere Insassen im Alter von 20, 18 und 17 Jahren erlitten schwere Verletzungen.