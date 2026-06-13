Neue Nutzung für zwei leere Supermarkt-Filialen

Das Projekt an dem Standort umzusetzen, hat gleich mehrere Vorteile, heißt es seitens der Stadt. Es muss kein neuer Boden für neuen Wohnraum verbraucht werden. Der Standort verfügt bereits über einen kompletten Anschluss an die Fernwärme und auch die Stromanbindung ist gegeben. Der Baustart für die neuen Wohnungen könnte noch im Herbst erfolgen.