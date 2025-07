Jüngere wollen Job wechseln, Ältere wollen bleiben

Wer Mitarbeiter halten will, muss was bieten

Die Botschaft ist klar: Firmen, die Talente binden wollen, müssen für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Fairer Lohn, Entwicklungsmöglichkeiten, gesundes Arbeitsklima – sonst heißt es bald: Tschüss, Chef! Denn in Zeiten des Fachkräftemangels haben die Arbeitnehmer:innen die Wahl. Und sie nutzen sie.