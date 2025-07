Abseits vom Homeoffice: Wie Menschen nun arbeiten

Gutes und professionelles Community-Management rückt verstärkt in den Fokus, meint Doris Praher, die zu Beginn ihrer Selbstständigkeit Coworking als ideale Lösung empfand. „Heute bin ich flexibler unterwegs und arbeite ortsunabhängig“, erzählt sie. Praher ist überzeugt: „Speziell in einer Zeit, in der digitale Kanäle und Communitys uns nahezu überrollen, sind persönliche Kontakte mit Qualität und Mehrwert wichtiger denn je. Genau da können Coworking-Spaces mit zielgerichteten Angeboten und Qualität punkten.“