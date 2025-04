Zivildienst: In Kärnten helfen noch zu wenige

Kärnten ist Schlusslicht in ganz Österreich

Wie die Quartalsbilanz zeigt, wurden seit Jahresbeginn zwar 83 junge Männer (das sind 2,7 Prozent aller Zivildiener) Kärntner Einrichtungen zugewiesen, sodass aktuell 522 Helfer in unserem Bundesland im Einsatz sind. Die drei beliebtesten Tätigkeitsgebiete sind in Kärnten Rettungswesen, Sozialhilfe in der Landwirtschaft und Dienst in Krankenanstalten. Dennoch ist Kärnten Schlusslicht im Bundesvergleich, gebraucht werden nämlich viel mehr Zivildiener: „Mit 63,8 Prozent Bedarfsdeckung liegt Kärnten deutlich hinter dem Bundesschnitt“, heißt es seitens des Ministeriums. Unsere Nachbarn in der grünen Steiermark können währenddessen 95,6 Prozent des Bedarfs decken, belegen damit Platz 1.