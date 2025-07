„In schweren Zeiten für die Menschen da sein“

„Es ist eine Tätigkeit, bei der man in schweren Zeiten für die Menschen da ist, ihnen hilft“, so Freiberger. „Sowas wollte ich wieder machen.“ Und so meldete sich die zweifache Mutter gleich für die berufsbegleitende Ausbildung an – mit Unterstützung der Familie. Die gebürtige Tirolerin absolvierte von Februar bis Juni an insgesamt acht Wochenenden die rund 100 Theoriestunden. „Nach der Theorieprüfung muss man noch 160 Praxisstunden leisten, bis man wirklich Sanitäter ist“, erklärt Alexandra, die diese Dienste nun im Bezirk St. Veit absolviert.