Sturz mit E-Dreirad: Jugendliche schwer verletzt

Beide wurden schwer verletzt

„Aus bislang unbekannter Ursache verlor er 13-Jährige in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug“, berichtet die Polizei. „Sie kamen von der Fahrbahn ab und stürzte in den darunterliegenden Silberbach.“ Dabei wurden die beiden Jugendlichen schwer verletzt.