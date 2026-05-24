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Sturz mit E-Dreirad: Jugendliche schwer verletzt

Kärnten
24.05.2026 16:05
Der 14-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen.
Der 14-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum geflogen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In Guttaring war Sonntagmittag ein 13-Jähriger mit einem dreirädrigen Elektrofahrzeug unterwegs – auf der Ladefläche sein 14-jähriger Freund. In einer Kurve verlor er die Kontrolle.

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Kurz vor 13 Uhr waren die beiden Burschen (13 und 14 Jahre) mit einem Dreirad mit Elektromotor im Urtlgraben bei Guttaring unterwegs. Der 13-Jährige steuerte das Fahrzeug, der 14-Jährige saß auf der Ladefläche. 

Beide wurden schwer verletzt
„Aus bislang unbekannter Ursache verlor er 13-Jährige in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug“, berichtet die Polizei. „Sie kamen von der Fahrbahn ab und stürzte in den darunterliegenden Silberbach.“ Dabei wurden die beiden Jugendlichen schwer verletzt.

„Der 14-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden“, so die Polizei. Der 13-jährige Lenker wurde von der Rettung ins Krankenhaus Friesach transportiert.

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