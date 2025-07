Städter würden Parkplätze für mehr Grün opfern

Vier Typen identifiziert

Ulrike Pröbstl-Haider vom Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung an der BOKU sowie ihre Mitarbeiterin Magdalena Feilhammer identifizierten vier Typen von Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohnern, die teils sehr unterschiedliche Einstellungen haben. Der umweltsensible Typ ist besonders am Stadtgrün interessiert und würde bei Umweltleistungen mehr als andere Befragte dafür zahlen. Dieser Typ wohnt insbesondere in einem Eigenheim.