Wien wird ein grünes Facelifting verpasst

Ebenfalls ein Augenmerk liegt auf den Bahnhofs-Vorplätzen: entsiegelt und begrünt werden etwa vor dem Hauptbahnhof, am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf und am Julius-Tandler-Platz im 9. Bezirk. Und was soll, darf, kann das alles kosten? Zu den Budgets könnten noch keine Infos geliefert werden, heißt es aus dem Büro von Sima. Sollte nach den 15 Projekten aber noch etwas in der Stadtkasse sein, habe man schon weitere Stadtteile, wie die Schleifmühlgasse im Visier. Bis dato wurden übrigens 3300 neue Bäume gepflanzt, 85.000 Quadratmeter Grünfläche geschaffen.