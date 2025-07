Wien erfüllt 31 Familien Traum vom eigenen Grün

Projekt mit offenem Ausgang

Auch für das Rathaus ist die neue Form der temporären Nutzung von Grundstücken Neuland. Deshalb wird mit wissenschaftlicher Begleitung evaluiert, wie die Gartengemeinschaft funktionieren wird, was fehlt, oder was es gar nicht gebraucht hätte. In etwa einem Jahr will die Stadt ihre Schlüsse daraus ziehen und dann überlegen, ob und welche Zukunft das Modell hat. Vizebürgermeisterin Baustadträtin Kathrin Gaál sieht aber allein schon in der enormen Zahl an Interessenten einen Auftrag, die Idee weiterzuentwickeln.