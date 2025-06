Das Garteln am Friedhof wird jetzt ausgeweitet

So werden etwa seit dem Frühjahr 2023 am Zentralfriedhof sowie am Friedhof Südwest Meidling von Hobbygärtnern im Rahmen von „Urban Gardening“ Paradeiser, Paprika und Co gezogen. Das Angebot wird gut angenommen, rund drei Viertel der Nutzer haben ihre Parzellen verlängert. Auch auf dem Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf in Favoriten kann man sich die Radieschen von unten und von oben ansehen – makaber formuliert.