Stadt schafft Gartenglück zum kleinen Preis

Es gibt nicht viele Wiener, die das Privileg haben, einen Garten zu besitzen. Dank des Pilotprojektes „Wiener StadtGartl“ kommen bald mehr Städter in den Genuss des Gartenglücks. „Das Konzept, eine Gartenparzelle zu leistbaren Konditionen für eine von vorneherein festgelegte Dauer zu verpachten, ist neu. Damit ist garantiert, dass möglichst viele in den Genuss des persönlichen Wohlfühlortes kommen“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).