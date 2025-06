Bäume kühlen Städte noch besser ab als angenommen

Die tatsächliche kühlende Wirkung von Stadtbäumen während Hitzewellen könnte durch aktuelle Vorhersagen mit gängigen Modellen also erheblich unterschätzt werden, heißt es in der Studie, die in der Fachzeitschrift „Urban Forestry & Urban Greening“ veröffentlicht wurde. Nun gelte es herauszufinden, welche Baumarten besonders gut kühlen.