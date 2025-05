Für Deponie sollen 3000 Bäume sterben

Umweltalarm in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Weidlingbach (Niederösterreich): Ausgerechnet in einem Natura-2000-Schutzgebiet mitten im Biosphärenpark Wienerwald droht laut grünen Ökokämpfern ein massiver Baummord: „Nicht weniger als 3000 Stämme sollen gefällt werden“, so Stadtrat Johannes Edtmayer. Er zeigt sich über den positiven Baubescheid des Landes Niederösterreich fassungslos.