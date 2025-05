„Brauch man net“ | Ein Tausendsassa

Ein Tausendsassa. Wer ist nun überhaupt dieser unter dem Künstler-Kürzel JJ auftretende Johannes Pietsch, der in der Nacht auf Sonntag den ESC 2025 in Basel überlegen gewonnen und damit den ESC 2026 nach Österreich geholt hat? Der mittlerweile 24-jährige Wiener mit philippinischer Mutter hatte 2020 den Anmeldeschluss bei „The Voice Of Germany“ verpasst und war dafür beim britischen Pendant „The Voice UK“ untergekommen. Ein Jahr später schaffte er es bei „Starmania“ bis in die Finalrunde. In Wien besuchte er nach der Matura die Opernschule in der Wiener Staatsoper, reüssierte mit seiner Countertenorstimme, die er an der Musik- und Kunst-Privatuniversität in Wien im Sologesang-Studium weiter ausbildet, in Staatsopernproduktionen wie der „Zauberflöte“ oder „Von der Liebe Tod“. Wo er seine Zukunft sieht? In Klassik UND Pop. Ein Tausendsassa. Er wird die Erfolgsgeschichte weiterschreiben.