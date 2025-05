Linz und Wels wollen Song Contest veranstalten

Das sagen die Linzer zur Idee

Aber was halten die Landsleute eigentlich von der Idee. Die „Krone“ hörte sich am Montagvormittag in der Landeshauptstadt um. „Grundsätzlich würde ich mich freuen, wenn der Eurovision Song Contest 2026 in Linz stattfindet, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da wir nicht die Möglichkeiten haben. In Kombination mit Wels könnte ich es mir eher vorstellen“, ist Hermann Hoflehner (68) der Meinung.