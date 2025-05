US-General lüftet Geheimnisse um Trumps F-47-Jet

Die Sicherheitslage auf der Welt ist so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Russland führt einen Invasionskrieg gegen die Ukraine, die USA zeigen ihren europäischen Verbündeten die kalte Schulter und rüsten lieber gegen China auf, das seinerseits im großen Stil in seine Streitkräfte investiert. Vor diesem Hintergrund kündigte Trump Ende März den neuen Boeing-Fighter F-47 an. Air-Force-General David Allvin legte nun mit einer Reihe interessanter Informationen nach.