Wikipedia-Co-Gründer bricht wütend Interview ab

Interviewer pocht auf „faktische Genauigkeit“

In einem Kommentar unter dem Video erklärt der Journalist, warum er seine Frage keineswegs für dumm hält, denn es sei „natürlich ein faktischer Unterschied, ob ich der alleinige Gründer eines Unternehmens bin oder dieses gemeinsam mit anderen gegründet habe“. Jung wundert sich über diese heftige Reaktion von Wales: „Tatsächlich folgte die Frage aber Wikipedias Ansprüchen auf faktische Genauigkeit, die Wales hier in Bezug auf seine eigene Person nicht erfüllen wollte. Wir bedauern, dass er das Gespräch nach 50 Sekunden beendet hat – journalistisch war diese Frage völlig korrekt.“