In sieben Tagen aus dem Lazarett zur Team-Heldin

„Wir wussten alle, dass wir mitspielen können, aber dass wir wirklich 40 Minuten so gegen sie auftraten, war schon toll“, war auch Sina nach dem Duell gegen die Britinnen überrascht. Beim 63:48 gegen Norwegen nur drei Tage zuvor war sie noch geschont worden, hatte in 14:38 Minuten sechs Punkte erzielt. „Ich hab noch Zeit gebraucht, um nach der Verletzung zurückzukommen.“