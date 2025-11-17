Vorteilswelt
1400 Protest-Tote

Todesurteil für Bangladeschs Ex-Regierungschefin

Ausland
17.11.2025 10:43
Bangladeschs Ex-Regierungschefin Sheik Hasina wurde zum Tode verurteilt.
Bangladeschs Ex-Regierungschefin Sheik Hasina wurde zum Tode verurteilt.(Bild: AFP/INDRANIL MUKHERJEE)

Sheikh Hasina, ehemalige Regierungschefin von Bangladesch, ist am Montag zum Tode verurteilt worden. Ihr werden wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Massenproteste im vergangenen Jahr Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Bei von Studenten angeführten, wochenlang andauernden Protesten waren nach UNO-Angaben bei Zusammenstößen mit der Polizei rund 1400 Menschen getötet worden.

Per Hubschrauber nach Indien geflüchtet
Hasina, die Bangladesch 15 Jahre lang mit harter Hand regiert hatte, war im August 2024 nach den Protesten schließlich per Hubschrauber nach Indien geflohen und lebt dort im Exil.

Das Kriegsverbrechertribunal in Bangladesch ermittelte gegen Hasina wegen „Beihilfe, Anstiftung, Mittäterschaft, Verschwörung und Nichtverhinderung eines Massenmordes während der Aufstände“. „Alle Elemente eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit sind gegeben“, sagte Richter Golam Mortuza Mozumder am Montag bei der Urteilsbegründung. 

Lesen Sie auch:
Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude Bangladeschs am Montag-
Protest in Bangladesch
Parlament nach Sturz der Regierung aufgelöst
06.08.2024
Neuer Premier feiert:
„Zweite Unabhängigkeit für Bangladesch“
08.08.2024

Prozess für Hasina „rechtswissenschaftlicher Scherz“
Einem Haftbefehl aus Dhaka widersetzte Hasina sich. Hasina weist alle Vorwürfe zurück und bezeichnete den Prozess als „politisch motiviert“ und als „rechtswissenschaftlichen Scherz“. Sie habe keine faire Chance bekommen, sich vor Gericht zu verteidigen.

