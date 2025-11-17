1400 Protest-Tote
Todesurteil für Bangladeschs Ex-Regierungschefin
Sheikh Hasina, ehemalige Regierungschefin von Bangladesch, ist am Montag zum Tode verurteilt worden. Ihr werden wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Massenproteste im vergangenen Jahr Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.
Bei von Studenten angeführten, wochenlang andauernden Protesten waren nach UNO-Angaben bei Zusammenstößen mit der Polizei rund 1400 Menschen getötet worden.
Per Hubschrauber nach Indien geflüchtet
Hasina, die Bangladesch 15 Jahre lang mit harter Hand regiert hatte, war im August 2024 nach den Protesten schließlich per Hubschrauber nach Indien geflohen und lebt dort im Exil.
Das Kriegsverbrechertribunal in Bangladesch ermittelte gegen Hasina wegen „Beihilfe, Anstiftung, Mittäterschaft, Verschwörung und Nichtverhinderung eines Massenmordes während der Aufstände“. „Alle Elemente eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit sind gegeben“, sagte Richter Golam Mortuza Mozumder am Montag bei der Urteilsbegründung.
Prozess für Hasina „rechtswissenschaftlicher Scherz“
Einem Haftbefehl aus Dhaka widersetzte Hasina sich. Hasina weist alle Vorwürfe zurück und bezeichnete den Prozess als „politisch motiviert“ und als „rechtswissenschaftlichen Scherz“. Sie habe keine faire Chance bekommen, sich vor Gericht zu verteidigen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.