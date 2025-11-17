Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen

Festnahme nach Raub

Jetzt platzte die tickende Zeitbombe: Ein Jugendlicher und ein Erwachsener, die angeblich auch im Fall Anna angeklagt waren, sollen in Wien festgenommen worden sein und im Grauen Haus einsitzen. Rechtsanwalt Mirsad Musliu bestätigt auf „Krone“-Anfrage, dass sein 17-jähriger Mandant seit letzter Woche in Haft sitzt: „Inhaltlich kann ich keine Angaben machen.“ Dem Vernehmen nach werden die beiden beschuldigt, einen Raub in einer Parkgarage begangen zu haben. Es soll um mehrere Tausend Euro gehen. Es gilt für alle Genannten die Unschuldsvermutung.