Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Parteien vor Einigung

Gesetzesentwurf zum Online-Glücksspiel naht

Digital
17.11.2025 10:05
Die Konzessionen für Lotterien, Online-Glücksspiel und sechs Casinos laufen bereits 2027 aus.
Die Konzessionen für Lotterien, Online-Glücksspiel und sechs Casinos laufen bereits 2027 aus.(Bild: AA+W - stock.adobe.com)

Nach jahrelangen parteipolitischen Querelen zeichnet sich beim Thema Glücksspiel eine Lösung ab: In den kommenden Wochen soll ein Gesetzesentwurf in die politische Diskussion eingebracht werden.

0 Kommentare

Wobei dies überfällig ist, denn die Konzessionen für Lotterien, Online-Glücksspiel und sechs Casinos laufen bereits 2027 aus. Die vorige Regierung scheiterte mit dem Plan für eine eigene Glücksspielbehörde vor allem an einem Punkt – die Grünen forderten einen rigiden Spielerschutz.

Spielerschutz ist aber auch jetzt ein zentraler Verhandlungspunkt. Wobei sich die Budgetsprecher von SPÖ und ÖVP, Jan Krainer und Andreas Hanger, weitgehend einig sein dürften: Beide sprachen sich gegenüber der APA für Regulierung und Spielerschutz aus.

Beim Spielerschutz wird häufig auf das deutsche Modell mit einer zentralen Datenbank verwiesen. Wer sich sperren lässt oder ein auffälliges Spielverhalten an den Tag legt, wird auf die Liste gesetzt und damit hierzulande von allen Glücksspielen ausgeschlossen. Damit könnten Personen, die von einem Glücksspielanbieter wie zum Beispiel die Casinos Austria gesperrt wurden, nicht auf andere Betreiber von Spielautomaten ausweichen. Bei internationalen Anbietern ohne Konzession würde dies aber nicht greifen.

Lesen Sie auch:
Admiral-Übernahme
Mega Glücksspiel-Deal ist durch, aber mit Auflagen
29.08.2025
Mit Waffe in der Hand
Täter flüchtet nach Überfall auf Glücksspiel-Lokal
20.10.2025
Prozess in Feldkirch
21-Jähriger verprasste Darlehen bei Glücksspiel
23.10.2025

Technische und rechtliche Hürden
Knackpunkt ist vor allem das Online-Glücksspiel: Derzeit verfügen nur die Österreichischen Lotterien über eine Konzession für Lotterien und das Online-Glücksspiel. Abgesehen davon locken jedoch zahlreiche internationale Anbieter auch hierzulande Glücksritter an. Ein Teil dieser Anbieter, die zumindest über EU-Lizenzen – etwa von Malta oder Gibraltar – verfügen, entrichtet zumindest Steuern und Abgaben. Daneben gibt es aber auch zahlreiche Anbieter, die nicht nur ohne Konzessionen um österreichische Kundinnen und Kunden buhlen, sondern auch keine Steuern bezahlen.

Ob die Anzahl der Lizenzen beschränkt oder nach oben offen ist, wird laut den Budgetsprechern Bestandteil der politischen Diskussion sein. Zuvor müssen noch einige Details geplant werden. IP-Blocking, also das Sperren nicht lizenzierter Online-Seiten, ist technisch kein Problem, kann jedoch leicht umgangen werden. Mehr Erfolg erhofft man sich vom sogenannten Payment-Blocking. Dabei kommen die Kontonummern der nicht-lizenzierten Anbieter auf eine schwarze Liste – von österreichischen Konten kann daher nichts mehr eingezahlt werden. Es müssen aber nicht nur die technischen Möglichkeiten ausgelotet werden, auch rechtlich muss eine Sperre der Konten hieb- und stichfest sein. Dazu bedarf es etwa der Abstimmung mit dem Bankenverband.

In einem ersten Schritt werden die Budget- und Finanzsprecher der Parteien den Entwurf prüfen. Nachdem sich der Ministerrat mit dem Thema beschäftigt und man sich politisch geeinigt hat, wird Brüssel informiert. Nach einer Stillhaltefrist von drei Monaten könnte das Gesetz gegen Ende des ersten Halbjahres 2026 umgesetzt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das deutsche Start-up Helsing ist auf den militärischen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) ...
Helsing will Allianzen
Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen
Genau wie die US-Tarnkappenbomber der B-2- und B-21-Reihe verzichtet der „Mysteriöse Drache“ auf ...
Krone Plus Logo
Als „Wingman“ für J-20
China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Fake oder echt? Eine Katze mit einem Fisch
Krone Plus Logo
KI verzerrt den Alltag
Alles Lüge! Was ist auf Social Media noch echt?
Kampf um das Wohnzimmer. Der neue Herausforderer für Microsofts Xbox, Sonys PS5 und die Nintendo ...
Krone Plus Logo
Steam Machine vs. Xbox
Wie Microsoft Valve zum erbitterten Rivalen machte
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
179.367 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
168.252 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
124.907 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
823 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Digital
Helsing will Allianzen
Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen
Beratungsstelle warnt:
Online-Shopping lockt Jugend in die Schuldenfalle
Parteien vor Einigung
Gesetzesentwurf zum Online-Glücksspiel naht
Ausblick verhalten
Warum der Black Friday 2025 enttäuschen könnte
Krone Plus Logo
Als „Wingman“ für J-20
China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf