Gesetzesentwurf zum Online-Glücksspiel naht

Ob die Anzahl der Lizenzen beschränkt oder nach oben offen ist, wird laut den Budgetsprechern Bestandteil der politischen Diskussion sein. Zuvor müssen noch einige Details geplant werden. IP-Blocking, also das Sperren nicht lizenzierter Online-Seiten, ist technisch kein Problem, kann jedoch leicht umgangen werden. Mehr Erfolg erhofft man sich vom sogenannten Payment-Blocking. Dabei kommen die Kontonummern der nicht-lizenzierten Anbieter auf eine schwarze Liste – von österreichischen Konten kann daher nichts mehr eingezahlt werden. Es müssen aber nicht nur die technischen Möglichkeiten ausgelotet werden, auch rechtlich muss eine Sperre der Konten hieb- und stichfest sein. Dazu bedarf es etwa der Abstimmung mit dem Bankenverband.