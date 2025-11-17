Grausame Entdeckung: Innereien geben Rätsel auf

Einen grausigen Fund machte am Sonntag eine Spaziergängerin im Tiroler Unterland: Die Frau entdeckte im Bereich einer Brücke Innereien eines Tieres. Ermittler von der Polizei gehen davon aus, dass wohl ein Wilderer aktiv gewesen ist. Mögliche Zeugen werden jetzt gesucht!
Am Sonntagvormittag machte die Spaziergängerin in Münster im Tiroler Bezirk Kufstein die schreckliche Entdeckung. Im Bereich der Brücke, die über den Haberbach führt, stieß die Frau auf Innereien – in der Jagdsprache auch „Aufbruch“ genannt. Die Finderin meldete dies sofort bei der Polizei.
Laut bisherigem Stand der Ermittlungen dürften die Innereien von einem erlegten Wildtier stammen.
Die Polizei
Verdacht auf Eingriff in fremdes Jagdrecht
„Laut bisherigem Stand der Ermittlungen dürften die Innereien von einem erlegten Wildtier stammen“, berichtete die Exekutive. Ein Wilderer dürfte am Werk gewesen sein. Die Polizei ermittelt jedenfalls wegen Verdachts auf Eingriff in fremdes Jagdrecht, wie es offiziell heißt.
Verdächtige Hinweise an Polizei melden
Derzeit gibt es noch keine Spur vom möglichen Täter. Die Ermittler hoffen jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizeiinspektion Kramsach unter der Telefonnummer: 059 133/7213.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.