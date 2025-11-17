Grausame Entdeckung: Innereien geben Rätsel auf

Am Sonntagvormittag machte die Spaziergängerin in Münster im Tiroler Bezirk Kufstein die schreckliche Entdeckung. Im Bereich der Brücke, die über den Haberbach führt, stieß die Frau auf Innereien – in der Jagdsprache auch „Aufbruch“ genannt. Die Finderin meldete dies sofort bei der Polizei.