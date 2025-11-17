Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter

Auch ursprünglich nicht alle Rüstungsgüter betroffen

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angesichts des umstrittenen israelischen Vorgehens im Gazakrieg am 8. August entschieden, dass die Ausfuhr von Rüstungsgütern, die direkt für den Einsatz im Gazastreifen verwendet werden können, nicht mehr genehmigt würden. Das betraf aber keine Produkte, die Israel etwa zum Schutz gegen Angriffe von außen braucht.