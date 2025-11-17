Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beratungsstelle warnt:

Online-Shopping lockt Jugend in die Schuldenfalle

Digital
17.11.2025 10:11
Vor allem jüngere Menschen hatten im vergangenen Jahr offene Verbindlichkeiten bei Online- und ...
Vor allem jüngere Menschen hatten im vergangenen Jahr offene Verbindlichkeiten bei Online- und Versandhändlern.(Bild: stock.adobe.com)

Häufige Bestellungen im Internet tragen nach Beobachtungen der Schuldnerberatung zunehmend zur Überschuldung von Privatpersonen bei. Vor allem junge Leute sind betroffen.

0 Kommentare

Von den 577.400 Klienten der Beratungsstellen im vergangenen Jahr hatten 29 Prozent auch Schulden bei Onlinehändlern, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren um zwei Prozentpunkte mehr als fünf Jahre zuvor.

Mit einem Mittelwert von 644 Euro machten die Onlineschulden aber nur zwei Prozent des durchschnittlichen Schuldenstands der Menschen aus. Weit häufiger waren die Schuldner bei den Sozialkassen und Telekommunikationsunternehmen verschuldet.

Besonders junge Leute betroffen
Vor allem jüngere Menschen hatten im vergangenen Jahr offene Verbindlichkeiten bei Online- und Versandhändlern. Diese Problemlage gab es bei 40 Prozent der Ratsuchenden im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Bei über 70-Jährigen betrug der Anteil nur noch 16 Prozent.

Lesen Sie auch:
Die schwache Konsumstimmung könnte dem (Online-)Handel heuer den Black Friday vermiesen – es ...
Ausblick verhalten
Warum der Black Friday 2025 enttäuschen könnte
17.11.2025
Persönliche Vorschläge
OpenAI will Online-Shopping mit KI revolutionieren
29.04.2025
Verbraucherschutz
Online-Shopping: Wichtige Produktinfos fehlen oft
04.07.2025

Frauen waren mit einem Anteil von 36 Prozent online deutlich häufiger verschuldet als Männer, die auf 24 Prozent kamen. Die Schuldnerinnen hatten zudem mit durchschnittlich 843 Euro eine deutlich höhere Schuldenlast als die Männer mit 463 Euro.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das deutsche Start-up Helsing ist auf den militärischen Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) ...
Helsing will Allianzen
Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen
Genau wie die US-Tarnkappenbomber der B-2- und B-21-Reihe verzichtet der „Mysteriöse Drache“ auf ...
Krone Plus Logo
Als „Wingman“ für J-20
China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Fake oder echt? Eine Katze mit einem Fisch
Krone Plus Logo
KI verzerrt den Alltag
Alles Lüge! Was ist auf Social Media noch echt?
Kampf um das Wohnzimmer. Der neue Herausforderer für Microsofts Xbox, Sonys PS5 und die Nintendo ...
Krone Plus Logo
Steam Machine vs. Xbox
Wie Microsoft Valve zum erbitterten Rivalen machte
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
179.367 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
168.252 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
124.907 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
823 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Digital
Helsing will Allianzen
Autozulieferer: Geheime Reserve für Militärdrohnen
Beratungsstelle warnt:
Online-Shopping lockt Jugend in die Schuldenfalle
Parteien vor Einigung
Gesetzesentwurf zum Online-Glücksspiel naht
Ausblick verhalten
Warum der Black Friday 2025 enttäuschen könnte
Krone Plus Logo
Als „Wingman“ für J-20
China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf