Gesamtweltcupsieger muss Zwangspause einlegen

Der Weltcup-Auftakt im Freeski-Slopestyle am Samstag auf dem Stubaier Gletscher wird ohne Matej Svancer in Szene gehen. Der 21-jährige Salzburger muss wegen wieder aufgetretener Schmerzen im linken Fuß nicht nur darauf verzichten, sondern wird auch bei den beiden Big-Air-Weltcups in China fehlen. Ein Antreten Mitte Dezember beim Big Air in Steamboat (USA) war ohnehin nicht geplant. Svancer hatte wegen einer Verletzung an der linken Ferse zu Saisonende auch die WM verpasst.