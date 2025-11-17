Vorteilswelt
Fuß macht Probleme

Gesamtweltcupsieger muss Zwangspause einlegen

Salzburg
17.11.2025 11:39
Matej Svancer steigt erst in ein einigen Wochen wieder ins Weltcupgeschehen ein.
Matej Svancer steigt erst in ein einigen Wochen wieder ins Weltcupgeschehen ein.(Bild: Christof Birbaumer)

Ski Austria muss am kommenden Wochenende beim Weltcup-Auftakt auf dem Stubaier Gletscher auf Matej Svancer verzichten. Das ÖSV-Ass laboriert weiter an einer Fußverletzung. Eine Untersuchung brachte aber neue Erkenntnisse. 

Der Weltcup-Auftakt im Freeski-Slopestyle am Samstag auf dem Stubaier Gletscher wird ohne Matej Svancer in Szene gehen. Der 21-jährige Salzburger muss wegen wieder aufgetretener Schmerzen im linken Fuß nicht nur darauf verzichten, sondern wird auch bei den beiden Big-Air-Weltcups in China fehlen. Ein Antreten Mitte Dezember beim Big Air in Steamboat (USA) war ohnehin nicht geplant. Svancer hatte wegen einer Verletzung an der linken Ferse zu Saisonende auch die WM verpasst.

Matej Svancer ist der amtierende Gesamtweltcupsieger.
Matej Svancer ist der amtierende Gesamtweltcupsieger.(Bild: Johannes Jank / Red Bull Content Pool)

„Starke Schmerzen im Fuß“
„Es sind zuletzt nach dem Training aufgrund der härteren Landungen auf Schnee wieder Probleme im linken Fuß aufgetreten. Eine erneute eingehende Untersuchung hat ergeben, dass nicht die Ferse, sondern starke Verspannungen im Fußgewölbe die Schmerzen verursachen“, erklärte Svancer in einer ÖSV-Aussendung vom Montag.

Lesen Sie auch:
Matej Svancer geht als amtierender Gesamtweltcupsieger in die neue Saison. 
ÖSV-Ass:
„Wer sagt, er denkt noch nicht an Olympia, lügt“
05.11.2025

„Fokus auf körperliche Fitness“
Er werde im Dezember das Training wieder aufnehmen und im Jänner im Hinblick auf die Olympischen Spiele noch den einen oder anderen Weltcup bestreiten. „Es ist natürlich schade, dass ich in Stubai nicht fahren kann, aber derzeit muss ich den Fokus ganz einfach auf meine körperliche Fitness legen“, so Svancer.

