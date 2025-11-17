Ex-Eishockey-Boss muss 300.000 Euro Strafe zahlen

Die Anklage hatte es in sich. Dem Ex-Präsidenten wurde vorgeworfen, von 2014 bis 2021 im großen Stil Abgaben hinterzogen zu haben – der Schaden betrug insgesamt 1.134.581,18 Euro. Rund ein Drittel davon – nämlich insgesamt 404.000 Euro – waren entstanden, weil er als Vereinspräsident Steuererklärungen des Vereins nicht eingereicht und nur gemeinnützige Tätigkeit vorgetäuscht hatte. Weitere rund 380.000 Euro hatte der Linzer als Geschäftsführer einer Marketingfirma hinterzogen haben, indem er unrichtige Steuererklärungen abgegeben hatte – teils war es aber beim Versuch geblieben.