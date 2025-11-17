Ex-Eishockey-Boss muss 300.000 Euro Strafe zahlen

Er war Präsident und Kassier zugleich: Der ehemalige Linzer Sportfunktionär (60) der Black Wings soll über Jahre hinweg 1,14 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Am Montag stand er nun vor Gericht, der Prozess dauerte nicht einmal eine Stunde. Das rechtskräftige Urteil: 300.000 Euro Geldstrafe, die Hälfte davon bedingt.
Die Anklage hatte es in sich. Dem Ex-Präsidenten wurde vorgeworfen, von 2014 bis 2021 im großen Stil Abgaben hinterzogen zu haben – der Schaden betrug insgesamt 1.134.581,18 Euro. Rund ein Drittel davon – nämlich insgesamt 404.000 Euro – waren entstanden, weil er als Vereinspräsident Steuererklärungen des Vereins nicht eingereicht und nur gemeinnützige Tätigkeit vorgetäuscht hatte. Weitere rund 380.000 Euro hatte der Linzer als Geschäftsführer einer Marketingfirma hinterzogen haben, indem er unrichtige Steuererklärungen abgegeben hatte – teils war es aber beim Versuch geblieben.
Löhne „schwarz“ ausgezahlt
Als Chef der Profi GmbH hatte er zudem Löhne „schwarz“ – also unversteuert – ausgezahlt haben, was wieder rund 360.000 Euro Schaden verursacht hatte. Dem Manager drohten bis zu vier Jahre Haft und eine Geldstrafe von bis zu 2,28 Millionen Euro.
Der Prozess in Linz war für eineinhalb Stunden angesetzt, aber nach knapp 60 Minuten vorbei: Denn der Angeklagte war voll geständig, bekannte sich schuldig und hat bereits fast 700.000 Euro des angerichteten Schadens abgestottert. Diese mildernden Umstände machten sich bezahlt: Der Ex-Präsi bekam zwar eine saftige Geldstrafe von 300.000 Euro aufgebrummt, doch die Hälfte ist bedingt. Er hat ein Jahr Zeit, um die Strafe zu zahlen.
Der Ex-Eishockey-Zampano nahm das Urteil an, ebenso die Staatsanwältin und die Finanz. Es ist damit rechtskräftig.
