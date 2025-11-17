Der „irrsinnige Kampf“ der ersten Grazer Ärztinnen

Das Jahr 1900 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte der österreichischen Medizin. In diesem Jahr wurde es Frauen an allen drei Medizinuniversitäten – in Graz, Wien und Innsbruck – erlaubt, zu studieren. „Dem lag ein irrsinniger Kampf zuvor“, erzählt die Autorin Birgit Kofler-Bettschart. „Dabei war Österreich mit dem Frauenstudium schon relativ spät dran. Viele gingen davor in die Schweiz für die Ausbildung.“