Er schenkte Österreich nach Weltkrieg Zuversicht

Mit drei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1956 in Cortina erlangte der damals gerade einmal 21-jährige Toni Sailer Weltruhm, wurde damals sogar in einem Atemzug mit Persönlichkeiten wie James Dean oder Elvis Presley genannt. Am heutigen Montag wird direkt am Fuße der Hahnenkamm-Bahn der Toni-Sailer-Platz eröffnet. Es ist bei weitem nicht der einzige Ort in Kitz, an dem es nur so von Erinnerungen an Sailer sprüht.
Ausnahmeskifahrer, Schauspieler und vor allem Nationalheld – Toni Sailer hätte am heutigen Montag seinen 90. Geburtstag gefeiert. Die „Krone“ begab sich deshalb mit Sailers Sohn Florian und Kitzbühels Skipräsident Michael Huber auf einen Streifzug durch die Gamsstadt. In der Montag zu Ehren des „Blitz von Kitz“ der Toni-Sailer-Platz offiziell eröffnet wird. Direkt am Fuße der Hahnenkammbahn, im Herzen des Ski-Mekkas.
