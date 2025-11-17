Er schenkte Österreich nach Weltkrieg Zuversicht

Mit drei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1956 in Cortina erlangte der damals gerade einmal 21-jährige Toni Sailer Weltruhm, wurde damals sogar in einem Atemzug mit Persönlichkeiten wie James Dean oder Elvis Presley genannt. Am heutigen Montag wird direkt am Fuße der Hahnenkamm-Bahn der Toni-Sailer-Platz eröffnet. Es ist bei weitem nicht der einzige Ort in Kitz, an dem es nur so von Erinnerungen an Sailer sprüht.