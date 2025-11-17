Vorteilswelt
Herzzerreißende Worte!

Beatrice über Frühgeburt: „Unglaublich einsam“

Royals
17.11.2025 10:50
Prinzessin Beatrice ist Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Borne, die sich mit der ...
Prinzessin Beatrice ist Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Borne, die sich mit der Erforschung von Frühgeburten befasst.(Bild: AP/Stefan Rousseau)

König Charles‘ Nichte Prinzessin Beatrice ist nach dem Skandal um ihren Vater Andrew Mountbatten Windsor bemüht, positive Auftritte zu absolvieren. Einer stand ihrem Herzen jetzt ganz, ganz nah und hat sie in die Zeit der traumatischen Frühgeburt ihrer Tochter zurückversetzt.  

Die 37-jährige Royal brachte erst im Jänner ihrer zweite Tochter Athena zur Welt – die Geburt war jedoch mehrere Wochen zu früh. Eine schrecklich verängstigende Situation für jede Gebärende, wo man das Gefühl hat, ausgeliefert und alleine zu sein. „Es kann unglaublich einsam sein“, erklärte die Prinzessin herzzerreißend ehrlich. 

„Lebensverändernde Erleichterung“
Sie verspürte jedoch ein Gefühl der „lebensverändernden Erleichterung“, als sie die Wohltätigkeitsorganisation Borne kennengelernt habe, die sich der Forschung zu Frühgeburten widmet und deren Schirmherrin sie jetzt ist.

„Ich glaube, so oft, besonders als Mütter, verbringen wir unser Leben damit, das Gefühl zu haben, perfekt sein zu müssen“, sagte die Prinzessin jetzt im Borne-Podcast. „Wenn man in dem Moment erfährt, dass das Baby ein bisschen früher kommen wird, kann es unglaublich einsam sein.“

Der Austausch mit anderen Müttern hat ihr allerdings geholfen, zu erkennen, dass sie mit dieser Erfahrung nicht allein war: „Und selbst jetzt, wenn ich mit einigen Müttern spreche, die von meiner Arbeit mit Borne wissen, fühlen sie diese lebensverändernde Erleichterung, die damit einhergehen kann, zu wissen, dass es eine Organisation gibt, die diese Forschung unterstützt … und einige dieser wichtigen Fragen stellt.“

„Keine Mutter muss sich allein fühlen“
Beatrice lobte Borne dafür, dass „keine Mutter sich allein fühlen muss“ während einer „traumatischen“ Frühgeburt. Sie fügte hinzu: „Mein Lieblingsaspekt daran, Mutter zu sein, ist, dass es wie ein Geheimnis ist, wissen Sie, es fühlt sich fast wie ein Geheimbund des Geschichtenaustauschens an.“

Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice spenden sich gegenseitig Trost in diesen schwierigen ...
Beatrice & Eugenie
Prinzessinnen trösten sich nach Andrew-Skandal
09.11.2025
Nach Andrew-Skandal
Prinzessin Beatrice übernimmt neue Pflichten
08.11.2025
Prinz-Andrew-Skandal
Wie geht es seinen Töchtern Beatrice und Eugenie?
22.10.2025

„Sie war so winzig“
Im März, sagte Beatrice – die außerdem die vierjährige Tochter Sienna mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi hat -, dass sie „Tränen der Erleichterung“ geweint habe, als Athena geboren wurde. „Ich hatte das große Glück, von einem medizinischen Team eng überwacht zu werden. Das ist mein Antrieb, so viel wie möglich zu helfen, wo ich kann“, schrieb die Prinzessin in einem Essay für „British Vogue“.

Sie fügte hinzu: „Athena kam gesund zur Welt, ein paar Wochen vor ihrem Termin. Sie war so winzig – es dauerte mehr als ein paar Wochen, bis die Tränen der Erleichterung getrocknet waren und sich das Leben mit unserem gesunden Baby real anfühlte.“

