Miserable Ladesituation an deutschen Autobahnen

Ein Vergleich mit dem Ausland zeigt, wie man es besser machen kann – ohne dass dort alles perfekt wäre: Großbritannien etwa modernisiert seine Motorway-Services seit Jahren. Allein 2024 wurden über 200 zusätzliche HPC-Ladepunkte installiert - oft in separaten, klar ausgeschilderten „Forecourts“, die baulich von Parkplätzen getrennt sind und so Zuparken verhindern. Der Trend geht dort allgemein zu großen, gut sichtbaren HPC-Hubs. Auch Frankreich baut intensiv aus, vielerorts sind die Ladebereiche gut sichtbar gebündelt und vom allgemeinen Parkplatz-Verkehrsfluss abgesetzt. Im Fastned-Heimatland Holland wird bislang überwiegend am Normalllader oder der eigenen Wallbox getankt, trotzdem soll das Schnellladenetz an der Autobahn nun endlich wachsen. Die Behörden definieren Rastplätze dabei explizit als Orte mit Sicherheits- und Aufenthaltsfunktion, die für den Energiemix der Zukunft weiterentwickelt werden sollen.