„Verrückt!“ WM-Ekstase um die „Jahrtausendtruppe“

Partystimmung in Norwegen! Das erste WM-Ticket seit 1998 brachte Superstar Erling Haaland und seine Teamkollegen in Ekstase. „Es ist verrückt, fantastisch“, sagte der Superstar nach dem 4:1-Sieg am Sonntagabend in Mailand.
Mit dem Sieg schickten sie nicht nur Italien in die Playoffs, sondern stehen nach einer überragenden Qualifikation erst zum vierten Mal in einer WM-Endrunde – 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der Weltverband FIFA schreibt bereits von „Norwegens Jahrtausendtruppe“.
„Beginn von etwas Großem“
„Ich bin glücklich, aber vor allem erleichtert“, sagte Haaland, der seine Treffer 15 und 16 in der Qualifikation schoss. „Es gab zuletzt viel Druck, ich konnte das spüren. Es macht sehr viel Spaß.“
Mit dem Torjäger von Manchester City an der Spitze werden die Norwegen nach diesen Leistungen durchaus nicht chancenlos zur WM reisen. „Ich spüre, dass dies der Beginn von etwas Großem ist“, jubelte Haaland.
Zieht Österreich nach?
Nach 28 Jahren Warten ist Norwegen wieder bei einer WM dabei. Am Dienstag wollen es die Österreicher Haaland und Co. gleichtun. Im Showdown gegen Bosnien benötigen Arnautovic und Co. einen Punkt, um Rot-Weiß-Rot in WM-Ekstase zu versetzen …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.