Erstmals seit 1998

„Verrückt!“ WM-Ekstase um die „Jahrtausendtruppe“

Fußball International
17.11.2025 11:01
Erling Haaland (2. von li.) und Co. sind nicht zu stoppen und fahren erstmals seit 1998 wieder ...
Erling Haaland (2. von li.) und Co. sind nicht zu stoppen und fahren erstmals seit 1998 wieder zu einer WM.(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)

Partystimmung in Norwegen! Das erste WM-Ticket seit 1998 brachte Superstar Erling Haaland und seine Teamkollegen in Ekstase. „Es ist verrückt, fantastisch“, sagte der Superstar nach dem 4:1-Sieg am Sonntagabend in Mailand.

0 Kommentare

Mit dem Sieg schickten sie nicht nur Italien in die Playoffs, sondern stehen nach einer überragenden Qualifikation erst zum vierten Mal in einer WM-Endrunde – 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Der Weltverband FIFA schreibt bereits von „Norwegens Jahrtausendtruppe“.

„Beginn von etwas Großem“
„Ich bin glücklich, aber vor allem erleichtert“, sagte Haaland, der seine Treffer 15 und 16 in der Qualifikation schoss. „Es gab zuletzt viel Druck, ich konnte das spüren. Es macht sehr viel Spaß.“

Erling Haaland jubelt.
Erling Haaland jubelt.(Bild: AP)

Mit dem Torjäger von Manchester City an der Spitze werden die Norwegen nach diesen Leistungen durchaus nicht chancenlos zur WM reisen. „Ich spüre, dass dies der Beginn von etwas Großem ist“, jubelte Haaland.

Zieht Österreich nach?
Nach 28 Jahren Warten ist Norwegen wieder bei einer WM dabei. Am Dienstag wollen es die Österreicher Haaland und Co. gleichtun. Im Showdown gegen Bosnien benötigen Arnautovic und Co. einen Punkt, um Rot-Weiß-Rot in WM-Ekstase zu versetzen …

