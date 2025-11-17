Wie Cornelia Richter ihre Funktion auslegen wird

Sie ist die erste Bischöfin in der Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Österreich. Im Gespräch mit der „Krone“ ruft Cornelia Richter (55) dazu auf, sich nicht von Herausforderungen einschüchtern zu lassen und gemeinsam Wege für ein friedliches Zusammenleben zu finden.
Mit einem feierlichen Gottesdienst im Wiener Museumsquartier hat Cornelia Richter das Amt der Bischöfin in der evangelisch-lutherischen Kirche angetreten. Sie folgt auf Bischof Michael Chalupka, der seine Pension antritt. Cornelia Richter stammt aus einem Pfarrhaus in Bad Goisern. Nach dem Theologiestudium in Wien und München folgte eine wissenschaftliche Karriere an verschiedenen Universitäten in Europa. Seit 2020 hatte sie die Professur für Dogmatik und Religionsphilosophie an der Universität Bonn inne. Zum Amtsantritt als Bischöfin ist die 55-Jährige gerade nach Wien übersiedelt.
