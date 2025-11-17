Warum der Black Friday 2025 enttäuschen könnte

Auf Weihnachtseinkäufe entfallen in Deutschland 2025 wie bereits im Vorjahr rund 1,6 Milliarden Euro der Ausgaben an Black Friday und Cyber Monday, sagt der HDE voraus. Beide Tage „setzen in dem für den Einzelhandel so wichtigen Weihnachtsgeschäft wieder spürbare Impulse“, betonte Tromp. Der Umfrage zufolge nutzt mit 54 Prozent mehr als die Hälfte der Befragten den Black Friday auch für Weihnachtseinkäufe. Der Cyber Monday ist für 42 Prozent der Befragten ein Anlass, um für die Festtage einzukaufen. Der Black Friday fällt auf den 28. November, der Cyber Monday auf den 1. Dezember.