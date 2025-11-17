Warum der Black Friday 2025 enttäuschen könnte

An den aus den USA importierten und als Schnäppchentage vermarkteten Black Friday und Cyber Monday könnten die Umsätze im deutschen Einzelhandel erstmals wieder zurückgehen.
Erwartet werden Einnahmen von 5,8 Mrd. Euro und damit um 2 Prozent weniger als 2024, teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Montag mit. Die Prognose fußt auf einer Umfrage unter Verbrauchern. Demnach wollen an den Aktionstagen etwas mehr Kunden reduzierte Produkte kaufen als noch im Vorjahr.
„Auch in diesem Jahr planen viele Verbraucherinnen und Verbraucher, den Black Friday und den Cyber Monday für die Schnäppchenjagd zu nutzen“, sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. „Doch die anhaltend schwache Konsumstimmung dämpft die Erwartungen, erstmals gehen die Aktionsausgaben etwas zurück.“
Seit Beginn der Datenerfassung 2016 sind die Ausgaben zu Black Friday und Cyber Monday den Angaben zufolge kontinuierlich gestiegen, zwischenzeitlich sogar um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Schon 2023 legten die Umsätze allerdings nur noch geringfügig zu, bevor der Aufwärtstrend im Jahr 2024 auf hohem Niveau stagnierte.
Mehr Menschen könnten weniger kaufen
Insgesamt wollen etwas mehr Menschen die beiden Aktionstage für den Einkauf reduzierter Produkte nutzen als noch 2024. Zum Black Friday will mit 48 Prozent demnach fast die Hälfte der Befragten auf Schnäppchenjagd gehen, zum Cyber Monday mehr als ein Drittel.
„Bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern sind die Aktionstage mit ihren Sonderangeboten beliebt, gerade jetzt in der wirtschaftlich angespannten Lage“, sagte Tromp. Die Umfrageergebnisse zeigten, dass an beiden Aktionstagen nicht nur zusätzliche Käufe getätigt werden, sondern in diesem Jahr auch mehr Käufe zur notwendigen Versorgung.
Auf Weihnachtseinkäufe entfallen in Deutschland 2025 wie bereits im Vorjahr rund 1,6 Milliarden Euro der Ausgaben an Black Friday und Cyber Monday, sagt der HDE voraus. Beide Tage „setzen in dem für den Einzelhandel so wichtigen Weihnachtsgeschäft wieder spürbare Impulse“, betonte Tromp. Der Umfrage zufolge nutzt mit 54 Prozent mehr als die Hälfte der Befragten den Black Friday auch für Weihnachtseinkäufe. Der Cyber Monday ist für 42 Prozent der Befragten ein Anlass, um für die Festtage einzukaufen. Der Black Friday fällt auf den 28. November, der Cyber Monday auf den 1. Dezember.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.