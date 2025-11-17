Mistplatz in Gemeindebau geht schon täglich über

Die Probleme mit dem Müll haben sich in den vergangenen sechs Jahren zugespitzt, besonders schlimm ist es seit dem Vorjahr. „Da wurde der Neubau gegenüber eröffnet und der Mistplatz, der sich vor dem alten Gebäude befand, entfernt“, schildert Rudolf Wagner. Der zum Neubau gehörende Müllplatz würde sich auf der hinteren Seite des Gebäudes befinden, aus Bequemlichkeit würden die dortigen Mieter den Unrat daher hier entsorgen – oft am Weg zur U-Bahn. „Wir haben für 22 Stiegen nur fünf Mistplätze, da geht sich nicht auch noch hausfremder Müll aus“, so die Mieter verärgert.