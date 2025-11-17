Utah Jazz gewinnt Overtime-Krimi gegen die Bulls

Keyonte George hat am Sonntag seine Utah Jazz in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA erlöst – 0,8 Sekunden vor dem Ende der zweiten Overtime mit einem Dreipunkter zum 150:147-Sieg auf eigenem Parkett über die Chicago Bulls!
Insgesamt steuerte George 33 Punkte bei, Teamkollege Lauri Markkanen kam gar auf 47 Zähler.
Im Treffen zweier Teams, die in zwölf Runden nur ein Match gewonnen hatten, holten die Brooklyn Nets bei den Washington Wizards einen 129:106-Erfolg.
Niederlage für Orlando Magic
Die Orlando Magic mussten sich nach zuletzt drei Siegen en suite bei den Houston Rockets in der Verlängerung mit 113:117 beugen. Es war die siebente Niederlage für das Team aus Florida.
