China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“

Anfang September wurden in Peking futuristische Waffensysteme präsentiert und rollten unter den Augen von Staatsgästen wie Wladimir Putin und Kim Jong Un bei der Parade zum 80. Jubiläum des Weltkriegsendes im Pazifikraum über den Platz des Himmlischen Friedens. Der „Mysteriöse Drache“ war auch darunter - allerdings nur als Modell, was Spekulationen über seine Einsatzbereitschaft anheizte. Einige Wochen später ist die Stealth-Drohne nun in der Luft – und dürfte den USA damit Sorgen bereiten.