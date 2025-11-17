China enthüllt Stealth-Drohne „Mysteriöser Drache“

China wagt sich mit einer neuen Stealth-Drohne aus der Deckung: Wenige Wochen nachdem neue Satellitenbilder einer Nurflügler-Drohne auf einem chinesischen Luftwaffenstützpunkt aufgetaucht sind, hat die Armee Videos veröffentlicht, welche die Drohne im Flug zeigen. Der Name des Fluggeräts, das bemannte Kampfjets begleiten soll, lautet GJ-11 „Mysteriöser Drache“.
Anfang September wurden in Peking futuristische Waffensysteme präsentiert und rollten unter den Augen von Staatsgästen wie Wladimir Putin und Kim Jong Un bei der Parade zum 80. Jubiläum des Weltkriegsendes im Pazifikraum über den Platz des Himmlischen Friedens. Der „Mysteriöse Drache“ war auch darunter - allerdings nur als Modell, was Spekulationen über seine Einsatzbereitschaft anheizte. Einige Wochen später ist die Stealth-Drohne nun in der Luft – und dürfte den USA damit Sorgen bereiten.
