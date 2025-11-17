Angeschossen
D: Zwölfjährige ging mit Messern auf Polizei los
Zu einem dramatischen Zwischenfall ist es in den frühen Morgenstunden in der deutschen Stadt Bochum bei einem Polizeieinsatz gekommen. Ein zwölfjähriges Mädchen ist angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden.
„Die Zwölfjährige mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit war aus einer Wohngruppe abgängig und ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen, die sie möglicherweise über einen längeren Zeitraum nicht eingenommen hatte“, informiert die Polizei. Bei einer Nachschau in der Wohnung der Mutter der Vermissten kam es zum Schusswaffengebrauch.
Mutter und Tochter gehörlos
Während sich die Beamten mit der gehörlosen Mutter, die geöffnet hatte, zu verständigen versuchten, erschien plötzlich das Mädchen mit zwei Messern und ging auf die Polizisten los. Sowohl eine Elektroschock-Pistole als auch eine Dienstwaffe kamen zum Einsatz.
Die Schüsse streckten die Angreiferin nieder. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde die ebenfalls gehörlose Zwölfjährige in ein Spital gebracht, wo sie intensivmedizinisch versorgt wird.
Kommentare
