D: Zwölfjährige ging mit Messern auf Polizei los

„Die Zwölfjährige mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit war aus einer Wohngruppe abgängig und ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen, die sie möglicherweise über einen längeren Zeitraum nicht eingenommen hatte“, informiert die Polizei. Bei einer Nachschau in der Wohnung der Mutter der Vermissten kam es zum Schusswaffengebrauch.