Chantal Dorn zurück bei „The Voice of Germany“

Vor einigen Monaten flatterte ein E-Mail in Chantal Dorns elektronisches Postfach – Absender: The Voice of Germany. Die TV-Castingshow, die seit Jahren ein riesiges Publikum fasziniert und bei der Chantal im Jahr 2018 selbst teilgenommen hat. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut, wieder etwas von The Voice zu hören, denn die Kontakte von damals haben sich im Laufe der Jahre doch ein wenig verflüchtigt“, erzählt die Musikerin.