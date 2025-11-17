Sinner strahlt! Supermodel wurde zum Glücksbringer

Gemeinsam mit seinem Team, dem Familienhund und Freundin Laila Hasanovic feierte Jannik Sinner seinen Triumph bei den ATP Finals. Im Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz wurde das Supermodel zum großen Glücksbringer für den Südtiroler.
Nicht nur die über 12.000 Fans in der Inalpi Arena in Turin waren aus dem Häuschen, auch Laila Hasanovic strahlte immer wieder in der Box von Jannik Sinner. Mit herausragendem Tennis entschied der 24-jährige das Finale gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz nach 2:15 Stunden mit 7:6(4) und 7:5 für sich.
Schon länger war über eine Liaison zwischen Sinner und Hasanovic spekuliert worden, Ende Oktober bestätigte der Tennis-Star am Rande der Erste Bank Open schlielßlich die Liebesbeziehung. Die Model-Schönheit nahm zum Wien-Finale dann auch neben Sinners Mama Siglinde Platz.
Jetzt feierte Hasanovic gemeinsam mit Sinner auch in dessen Heimat. Beim Siegerfoto in Turin durfte die Herzdame nicht fehlen. Mit dabei war auch der Familienhund. „Diese Trophäe zu gewinnen, nach sehr anstrengenden letzten Monaten, es gibt kein besseres Ende“, war Sinner sichtlich erleichtert.
Liebte Ex-Formel-1-Pilot
Hasanovic hatte in der Vergangenheit vor allem mit ihrer Beziehung zu Mick Schumacher für Schlagzeilen gesorgt. Mit dem Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher war die Dänin rund zwei Jahre liiert, bevor die Liebe im Frühjahr dieses Jahres in die Brüche ging.
