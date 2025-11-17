Sinner strahlt! Supermodel wurde zum Glücksbringer

Nicht nur die über 12.000 Fans in der Inalpi Arena in Turin waren aus dem Häuschen, auch Laila Hasanovic strahlte immer wieder in der Box von Jannik Sinner. Mit herausragendem Tennis entschied der 24-jährige das Finale gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz nach 2:15 Stunden mit 7:6(4) und 7:5 für sich.