Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herzdame, Hund und Co.

Sinner strahlt! Supermodel wurde zum Glücksbringer

Tennis
17.11.2025 11:36
Jannik Sinner (unten in der Mitte) feiert mit seinem Team. Mit dabei war auch Herzdame Laila ...
Jannik Sinner (unten in der Mitte) feiert mit seinem Team. Mit dabei war auch Herzdame Laila Hasanovic (li. unten).(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Gemeinsam mit seinem Team, dem Familienhund und Freundin Laila Hasanovic feierte Jannik Sinner seinen Triumph bei den ATP Finals. Im Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz wurde das Supermodel zum großen Glücksbringer für den Südtiroler.

0 Kommentare

Nicht nur die über 12.000 Fans in der Inalpi Arena in Turin waren aus dem Häuschen, auch Laila Hasanovic strahlte immer wieder in der Box von Jannik Sinner. Mit herausragendem Tennis entschied der 24-jährige das Finale gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz nach 2:15 Stunden mit 7:6(4) und 7:5 für sich.

Jannik Sinner (li.) bezwang Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner (li.) bezwang Carlos Alcaraz.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Schon länger war über eine Liaison zwischen Sinner und Hasanovic spekuliert worden, Ende Oktober bestätigte der Tennis-Star am Rande der Erste Bank Open schlielßlich die Liebesbeziehung. Die Model-Schönheit nahm zum Wien-Finale dann auch neben Sinners Mama Siglinde Platz.

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner
Sieg gegen Alcaraz
Jannik Sinner verteidigt Titel bei den ATP Finals
16.11.2025
Drückte in Wien Daumen
Jannik Sinner liebt die Ex von Mick Schumacher
27.10.2025

Jetzt feierte Hasanovic gemeinsam mit Sinner auch in dessen Heimat. Beim Siegerfoto in Turin durfte die Herzdame nicht fehlen. Mit dabei war auch der Familienhund. „Diese Trophäe zu gewinnen, nach sehr anstrengenden letzten Monaten, es gibt kein besseres Ende“, war Sinner sichtlich erleichtert.

Liebte Ex-Formel-1-Pilot
Hasanovic hatte in der Vergangenheit vor allem mit ihrer Beziehung zu Mick Schumacher für Schlagzeilen gesorgt. Mit dem Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher war die Dänin rund zwei Jahre liiert, bevor die Liebe im Frühjahr dieses Jahres in die Brüche ging.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
180.520 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
175.963 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
144.088 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
824 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf