Werden Sie die Kirche wieder hip machen?

Auf dem Tisch flackert eine rote Kerze, daneben steht ein Glas Wasser. Der designierte Erzbischof von Wien trägt schwarze Jeans, dazu ein dunkles sportliches Sakko und das Priesterhemd. Die graublauen Augen hinter der randlosen Brille blicken freundlich und interessiert. Lange hat sich der Seelsorger, zuletzt schon Apostolischer Administrator der Erzdiözese Wien, gegen seine Ernennung zum Erzbischof gewehrt, „weil ich der Meinung war, da gibt es andere, die besser geeignet sind“, dann aber hat er sich gefügt und aus vollem Herzen „Ja“ gesagt.