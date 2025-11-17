So viel will Staat für Häuser von Esoterikerin

Schnäppchenjäger werden wohl ausbleiben, wenn übermorgen, Mittwoch, die drei Häuser des verstorbenen „Esoterik-Engels“ Gabriele M. (59) in Zell am Moos doch noch unter den Hammer kommen. Eigentlich hätte das Anwesen schon Mitte Juli versteigert werden sollen, nachdem es bei einem Prozess am Landesgericht Wels „für verfallen“ erklärt worden war. Denn die Häuser waren mit Millionen Euro errichtet worden, die der „heilende Engel“ seinen Kunden abgeluchst hatte – ein Opfer hatte die „teuflische Heilerin“ sogar beinahe in den Suizid getrieben.