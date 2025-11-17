Demi Moore: „Es geht um Profit vor Menschen“

Noch spannender als die Deals und Machtkämpfe in „Landman“ sind jedoch die Frauen. Dass ausgerechnet sie in dieser Männerwelt die härtesten Figuren sind, ist kein Zufall. Moore schwärmt von Regisseur Taylor Sheridan: „Er schreibt sehr interessante, komplexe, vielschichtige Frauenfiguren, unabhängig vom Alter.“ Bestimmt ist das auch ein Grund, weshalb die 63-Jährige zugesagt hat, die Rolle anzunehmen, ohne das Drehbuch je gelesen zu haben.

Und auch Serien-Kollegin Ali Larter, die Angela, Tommy’s Ex-Frau, verkörpert, kann dem nur zustimmen: „Er schreibt wirklich für Frauen in ihrer Blütezeit.“ Darauf kann auch in der spannenden zweiten Staffel, die seit Sonntag auf Paramount+ zu sehen ist, Verlass sein.