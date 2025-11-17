„Zu kranker Mama“: Zählt das als Raser-Ausrede?

An einem schönen Märztag gegen Mittag brauste der Tiroler mit 104 km/h durch die 50er-Zone einer Gemeinde. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft entzog dem Mann daher für drei Monate den „Lappen“ – wegen „fehlender Verkehrszuverlässigkeit“, wie es im Führerscheingesetz heißt. Erschwerend kam hinzu, dass der Lenker binnen vier Jahren schon einmal in einem Ortsgebiet um 41 km/h zu schnell war.