ÖFB-Teamgoalie am Zettel von Premier-League-Klubs

Am Dienstag hat Österreichs Nationalteam das große Finale ums WM-Ticket gegen Bosnien. Und obwohl Wolfsbergs Nikolas Polster derzeit der dritte Goalie ist, gibt‘s spannende Gerüchte um den 23-Jährigen. So haben ihn zwei Klubs aus der Premier League auf dem Zettel, dazu auch noch ein deutscher Spitzenklub.
Das österreichische Nationalteam bereitet sich in Wien derzeit aufs große Endspiel ums WM-Ticket gegen Bosnien vor. Mit drei Tormännern – zuletzt auf Zypern erhielt wieder Salzburg-Schlussmann Alexander Schlager den Vorzug, davor beim 10:0 gegen San Marino hatte ja Patrick Pentz das österreichische Gehäuse hüten dürfen. Der junge WAC-Goalie Nikolas Polster ist jetzt schon zum zweiten Mal in Folge als dritter Goalie dabei und gilt als vielversprechende Aktie für die Zukunft. Das ist mittlerweile auch im Ausland kein Geheimnis mehr.
