ÖFB-Teamgoalie am Zettel von Premier-League-Klubs

Das österreichische Nationalteam bereitet sich in Wien derzeit aufs große Endspiel ums WM-Ticket gegen Bosnien vor. Mit drei Tormännern – zuletzt auf Zypern erhielt wieder Salzburg-Schlussmann Alexander Schlager den Vorzug, davor beim 10:0 gegen San Marino hatte ja Patrick Pentz das österreichische Gehäuse hüten dürfen. Der junge WAC-Goalie Nikolas Polster ist jetzt schon zum zweiten Mal in Folge als dritter Goalie dabei und gilt als vielversprechende Aktie für die Zukunft. Das ist mittlerweile auch im Ausland kein Geheimnis mehr.