Integration  ohne Ignoranz

Natürlich müssen auch wir uns selbstkritisch fragen, was wir falsch machen, wenn sich Menschen nicht integrieren wollen und neben unserer Sprache auch unsere Kultur ablehnen. Eine Integration ohne Wenn und Aber ist das Um und Auf, wenn rund 50.000 Afghanen und fast 100.000 Syrer in Österreich leben. Gut 100.000 davon sind Männer. Und je schwächer ihre Bereitschaft zur kulturellen Anpassung ausgeprägt ist, desto deutlicher verändert sich unsere Gesellschaft.