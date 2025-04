Über welche Wahlgeschenke würden Sie sich freuen?

Manch ein Wahlgeschenk überzeugt mehr, manches weniger. Ob nun eine Sonnenbrille oder ein Stoffsackerl in Parteifarben wirklich das Zünglein an der Waage ist, wenn es darum geht, wer am Wahlzettel nun die Stimme bekommt, das sei dahingestellt. Dennoch sind Wahlgeschenke ein fester Bestandteil des Wahlkampfs und ein kreativer Versuch, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen.​