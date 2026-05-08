Ob mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß: Muss man die Bahngleise überqueren, besteht immer ein gewisses Risiko. Durch Warnsignale, Ampeln und Schranken wird diese Gefahr bereits deutlich reduziert, dennoch kommt es immer wieder zu gefährlichen Vorfällen. Unsere Frage des Tages vom 8. Mai lautet: „Immer noch viele unsichere Bahnübergänge: Braucht es mehr Schranken? “