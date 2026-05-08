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Frage des Tages

Bahnübergänge: Braucht es mehr Schranken?

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08.05.2026 11:46
Schranken und Ampeln sorgen für Sicherheit, diese gibt es aber nicht bei jedem Bahnübergang.
Schranken und Ampeln sorgen für Sicherheit, diese gibt es aber nicht bei jedem Bahnübergang.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Community

Ob mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß: Muss man die Bahngleise überqueren, besteht immer ein gewisses Risiko. Durch Warnsignale, Ampeln und Schranken wird diese Gefahr bereits deutlich reduziert, dennoch kommt es immer wieder zu gefährlichen Vorfällen. Unsere Frage des Tages vom 8. Mai lautet: „Immer noch viele unsichere Bahnübergänge: Braucht es mehr Schranken? “

0 Kommentare

Wie schätzen Sie die derzeitige Situation an den Bahnübergängen ein? Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf, um die Sicherheit zu erhöhen? Oder halten Sie die aktuellen Maßnahmen bereits für ausreichend?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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