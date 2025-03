Das sagen die Fans des GAK zum neuen Trainer

Der GAK empfängt am Samstag zum Start des unteren Play-offs die WSG Tirol. Für den Aufsteiger könnte es schon zu einem richtungsweisenden Duell werden. Für noch mehr Aufregung sorgte im Vorfeld der Partie die Bestellung von Trainer Ferdinand Feldhofer am Anfang der Woche. Brisant in Fan-Kreisen ist seine Vergangenheit bei Sturm. Die „Krone“ fragte rund ums Stadion nach, was die Fans denn denken.